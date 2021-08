Il Sistema Camerale emiliano-romagnolo ha attivato, attraverso Unioncamere Emilia-Romagna lo Sportello Etichettatura per fornire supporto alle imprese per la creazione e l’aggiornamento dell’etichetta, non solo di prodotti alimentari, oltre a informazioni per assolvere gli obblighi di legge.

Il servizio è gratuito e si rivolge e alle imprese della regione Emilia-Romagna fino a esaurimento delle risorse stanziate. Per accedere al Portale le imprese dovranno effettuare una registrazione, a seguito della quale potranno poi entrare nella loro area riservata per inserire i quesiti in materia alimentare o non alimentare.

Le risposte ai quesiti vengono inserite direttamente sul Portale, in modo che le aziende possano accedere e consultare agevolmente lo storico dei quesiti. Il Portale è accessibile a tutti, compresi i consumatori che possono consultare il materiale informativo disponibile, in particolare i riferimenti normativi “orizzontali” di etichettatura, le schede dei prodotti e le FAQ con le risposte finora elaborate in base all’esperienza.

Il servizio, che fa riferimento al Portale Etichettatura e Sicurezza Alimentare promosso dal Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino con Unioncamere nazionale, rientra nelle attività di Enterprise Europe Network, la più grande rete a supporto delle Piccole e Medie Imprese, creata nel 2008 dalla Commissione Europea al fine di accrescere il potenziale innovativo e competitivo delle imprese e la loro dimensione internazionale.

Per informazioni: Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare Unioncamere Emilia-Romagna tel. 051-6377034 – e-mail: etichettatura@rer.camcom.it