È successo all’ora di punta, intorno all’una di ieri 10 agosto: due persone stavano viaggiando a bordo del loro furgone rosso quando, anziché fermarsi all’alt della Polizia Locale di Formigine per un ordinario controllo di polizia stradale, si davano alla fuga.

La pattuglia si è posta immediatamente all’inseguimento, mentre i fuggitivi hanno imboccato la bretella Modena-Sassuolo contromano, percorrendola sulla corsia di emergenza, con grande pericolo per gli automobilisti in transito.

Gli agenti di Formigine hanno continuato a inseguire il furgone e, grazie anche alla collaborazione del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando di reparto territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Carpi, sono riusciti a bloccare il veicolo sul quale viaggiavano un uomo e una donna a Campagalliano, presso i laghetti Curriel.

Dalla perquisizione del veicolo sono emerse le motivazioni della fuga: infatti, all’interno del furgone sono stati rinvenuti strumenti per effrazione che sono stati sequestrati dalla Polizia Locale di Formigine.

Il conducente, pluripregiudicato, è stato denunciato, oltre che per il possesso di arnesi da scasso, per guida senza patente, per resistenza a Pubblico Ufficiale e per mancanza dei documenti di identificazione al seguito in quanto straniero.