La Polizia stradale di Reggio Emilia ha svolto, nei giorni scorsi, servizi mirati ad individuare i veicoli sprovvisti di assicurazione avvalendosi dell’ausilio di uno strumento innovativo, lo “street control”. Tale strumentazione permette attraverso una videocamera di verificare in tempo reale se un veicolo è provvisto di assicurazione, revisione oppure rubato. Dall’inizio dell’ anno sono 150 i veicoli sanzionati in tal senso, anche grazie all’aiuto fornito dallo “street control”.

In particolare nella giornata di lunedì 9 agosto, una pattuglia della polizia stradale, durante un controllo di un convoglio industriale, ha accertato che il conducente circolava senza copertura assicurativa del trattore stradale agganciato al semirimorchio.

Il veicolo quindi, veniva sequestrato e all’autista comminata una sanzione amministrativa di 868 euro, nonché la decurtazione di 5 punti della patente. In questo caso il veicolo potrà essere confiscato se la sanzione non sarà pagata entro 30 giorni dall’infrazione e non sarà attivata una polizza assicurativa della durata di almeno 6 mesi.