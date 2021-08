Per consentire programmati lavori di manutenzione della segnaletica verticale, in orario notturno, dalle 22:00 alle 24:00 di giovedì 12 agosto, sarà chiuso il Ramo di allacciamento tra la SS16 Adriatica e la D14 Diramazione per Ravenna, in corrispondenza del Km 29+800, per chi proviene da Ferrara, in direzione della A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013