Questa notte intorno alle 3.00, dopo aver forzato la porta d’ingresso del bar della Borsa nella centralissima Piazza della Vittoria a Reggio Emilia, hanno raggiunto la cassa asportando il fondo costituito da una cinquantina di euro, il tutto sotto l’occhio delle telecamere di videosorveglianza del bar che hanno consentito al proprietario, a cui è giunto l’allarme, di chiamare subito il 112 dei carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che, constati i fatti e accertato che erano stati asportati 50 euro dal registratore della cassa, acquisivano la descrizione dei due ladri fatta dal barista che aveva visionato le immagini che immortalavano l’azione delittuosa dei due ladri.

I militari rintracciavano poco lontano due uomini risultanti essere perfettamente coincidenti con i due ladri ripresi dalle telecamere durante il furto. In loro disponibilità parte della refurtiva, costituita da una ventina di euro, che veniva recuperata con i due che alla luce dei fatti venivano condotti in caserma e arrestati. Con l’accusa di concorso in furto aggravato, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno tratto in arresto il 36enne F.A. originario di Palermo e residente in città, unitamente al 54enne reggiano G.T. pure lui residente a Reggio Emilia. I due al termine delle formalità di rito sono stati ristretti a disposizione della Procura reggiana.