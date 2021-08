Dopo aver infranto la porta a vetri del supermercato Coop di via Gandhi a Reggio Emilia, si è introdotto all’interno facendo incetta di bevande alcoliche e generi alimentari. Il tutto sotto l’occhio delle telecamere di videosorveglianza del supermercato che hanno consentito, da remoto, all’operatore dell’istituto di vigilanza di vedere in live l’intrusione furtiva e allertare sia l’addetto di vigilanza della zona che il 112 dei carabinieri. Il ladro vistosi scoperto ha cercato di guadagnare la fuga passando dalla porta del retro ma una fatale caduta gli ha impedito di fuggire.

Bloccato dalla guardia giurata è stato preso in consegna dai carabinieri che alla luce di quanto accertato l’hanno arrestato. Con l’accusa di furto aggravato i militari della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno tratto in arresto il cittadino tunisino clandestino S.H. 28enne, domiciliato a Reggio Emilia, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana.

L’origine dei fatti la scorsa notte intorno alle 2:30 quando dalla sala operativa di un istituto di vigilanza reggiano, l’operatore di servizio ha avuto modo di notare un uomo all’interno del supermercato Coop di via Gandhi. L’intervento di una pattuglia dello stesso istituto consentiva di accertare che la vetrata della porta d’ingresso del supermercato era infranta e che all’interno si trovava un uomo che vistosi scoperto si dava alla fuga passando dal retro con una sportina tra le mani (poi risultata contenere bottiglie di alcolici e alimenti trafugati dal supermercato). Quindi l’allarme al 112 che sul posto prendeva in consegna il ladro, nel frattempo inseguito e bloccato dopo una caduta dalla guardia giurata. Alla luce dei fatti l’uomo, identificato nel citato tunisino, veniva condotto in caserma dai carabinieri che vista a flagranza di reato di furto aggravato lo hanno arrestato.