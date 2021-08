Nel Consiglio comunale di giugno la maggioranza ha approvato una variante al RUE (la n.7) nella quale, tra le altre cose, la modifica più rilevante è quella che riguarda i terreni parrocchiali sia quelli di via Giardini (ex Opere Parrocchiali – comparto AUC7.10) che quello di via Ghiarola (Centro San Francesco – comparto AUC7.11).

La Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, oltre a ristrutturare la canonica e l’edificio ex-Henssler, si impegna a demolire il vecchio bar parrocchiale, ad “ampliare” il parcheggio di via Castiglioni (stiamo parlando di 3/4 stalli di sosta..) e a realizzare un tratto di ciclabile tra la Chiesa dell’Annunziata e via Mazzini.

In cambio di cosa?

Beh è presto detto: in via Ghiarola Vecchia la Parrocchia possiede ben 6.780 mq di superficie fondiaria e si vede ivi spostare ben 1200 mq di capacità edificatoria dal comparto di via Giardini ma non mantiene l’attuale uso ad attività cd. collettive (attività di svago e ricreative, di tipo religioso, servizi scolastici) per tutto il detto comparto del Centro San Francesco.

La Parrocchia si vede infatti dividere il comparto AUC7.11 in tre “pezzettini” (AUC7.11a – AUC7.11b e AUC7.11c) e trasformare l’uso del primo (AUC7.11a) ad uso a1 cioè costruzione di alloggi privati !!

Ecco dove sta la grande novità!

In tale area (quella più vicina a piazza Roma) saranno ben 16 gli alloggi che sarà possibile costruire e considerando i prezzi medi a Formigine parliamo di circa 5 milioni di euro!!

Proprio così.

Insomma in via Giardini la Parrocchia ristruttura gli unici immobili riutilizzabili e contemporaneamente non perde la potenzialità edificatoria, che già possedeva, anzi essa viene trasferita e modificata per poter costruire alloggi vendibili sul mercato .

In pratica si crea per la Parrocchia una bella area edificabile molto appetibile per un costruttore, cui potrà essere venduta ora che vale molto di più, parliamo di almeno 780.000 euro (valore indicato per il calcolo del contributo straordinario cioè 650 al mq) ma fra un anno potrebbe facilmente essere venduta dalla Parrocchia ad 1 milione di euro.

Naturalmente l’Assessore Pagliani in Consiglio comunale ci ha risposto che l’Amministrazione “..non favorisce nessuno”. Naturalmente Le crediamo Assessore.

Infatti – Assessore – sono molti i proprietari formiginesi cui viene modificato l’uso di un terreno da mettere poi sul mercato!!

Come molti formiginesi ci ripetono spesso l’Assessore Pagliani ed il Sindaco Costi avrebbero ricevuto un grande appoggio elettorale dalla Parrocchia di Formigine ma questo non vuol dire ovviamente che ad essa venga oggi fatto un grande favore: è infatti un caso che un terreno, che prima non prevedeva la possibilità di costruire alloggi privati ma solo attività collettive, ora – come per magia? – cambia d’uso.

Ci domandiamo cosa si sia tenuto in considerazione in questa variante di RUE: l’interesse pubblico o invece la possibilità per la Parrocchia di incamerare una plusvalenza dalla vendita di parte del terreno? (chissà cosa direbbe il Santo di Assisi se vedesse..).

Le opere che la Parrocchia farà nel comparto di via Giardini (ciclabile di 200 mt tra via San Pietro e il Parco di Villa Agazzotti e qualche stallo di sosta in via Castiglioni) quanto valgono?

E quanto vale ora quel terreno edificabile?

Ma naturalmente loro non fanno favori a nessuno…

E la mobilità sostenibile, con cui l’Assessore Bosi ogni giorno ci illumina, dove è andata a finire, dato che 16 alloggi equivalgono ad almeno 32 autovetture?

Altro che emergenza climatica…

Nell’immagine lo studio di fattibilità del comparto AUC7.11 come predisposto dagli uffici comunali stessi.

Gruppo Consiliare

MoVimento 5 stelle Formigine

Saverio Iacoi e Giuliano Saccani