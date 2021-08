A partire da martedì prossimo, 10 agosto, sarà ripristinata la viabilità originaria di piazza Martiri Partigiani.

Tutti i blocchi da cantiere saranno rimossi, verrà collocata l’apposita segnaletica verticale e, quindi, in piazza Martiri Partigiani si potrà circolare nuovamente in senso antiorario.

“Stiamo ritornando gradualmente alla normalità – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – con i lavori che finalmente sono in via d’ultimazione tanto che è possibile ripristinare il giusto senso di marcia. Nelle prossime settimane delimiteremo gli stalli e monteremo i parcometri per i posteggi, da settembre come promesso piazza Martiri Partigiani tornerà ad ospitare il mercato del martedì e del venerdì”.