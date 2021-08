Si terrà Sabato 28 agosto 2021, alle ore 20.00 presso la Zona Sportiva di Salvaterra, la cena organizzata in ricordo dei nostri concittadini Paola Romani e Paolo Macchioni.

L’iniziativa, nata e voluta dai figli Serena e Riccardo e patrocinata dal Comune di Casalgrande, nasce con l’intento di passare una piacevole serata in compagnia, cenando insieme con antipasto, grigliata mista di carne, contorni e bevande.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla P.A. EMA Emilia Ambulanze ODV per l’acquisto di una nuova ambulanza in ricordo di Eligio Trevisi, Paola Romani e Paolo Macchioni.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative in materia di contrasto della diffusione del Covid-19 e per parteciparvi è obbligatorio essere in possesso di green pass o tampone negativo (effettuato entro le 48 ore)

Prenotazioni entro Giovedì 26/08 al numero 349/2201072 (Nadia)

Insieme per la vita

“Insieme per la vita!” è il nuovo progetto di raccolta fondi al quale la famiglia di Eligio Trevisi e la famiglia dei coniugi Paola Romani e Paolo Macchioni hanno dato inizio e il cui ricavato verrà interamente devoluto all’associazione Ema per l’acquisto di una nuova ambulanza.

Perchè una nuova ambulanza?

La necessità di una nuova ambulanza nasce dall’obbligo di dover rispettare il parametro imposto dall’accreditamento regionale che prevede che le ambulanze, per poter effettuare i servizi in convenzione con le AUSL, non abbiano più di 7 anni di vita o più di 300.000 km.