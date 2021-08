Per le utenze domestiche di Maranello sono previste, per il 2021, riduzioni sulla Tari legate all’Isee del nucleo familiare. Per ottenerle occorre una richiesta del cittadino, da inoltrare entro il 30 settembre (informazioni e modulistica sul sito del Comune: https://www.comune.maranello.mo.it/aree-tematiche/tributi-imposte-e-tasse/tari-2021-novita).

Il modulo compilato può essere portato di persona presso l’Ufficio Tributi del Comune (Piazza Libertà 33) oppure inoltrato per e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: tributi@comune.maranello.mo.it o tributi@cert.comune.maranello.mo.it.

In caso di richiesta tramite e-mail occorre allegare anche una copia della carta d’identità del firmatario del modulo. È inoltre consigliato allegare la propria dichiarazione Isee: ad ogni modo il valore Isee dovrà essere indicato nel modulo in autodichiarazione.

I criteri per accedere a queste agevolazioni sono stati rimodulati rispetto allo scorso per poter includere più famiglie in questo genere di sostegno.

Nello specifico, verrà applicata una riduzione del 90% per Isee fino a 9mila euro, mentre nella fascia Isee compresa tra 9mila e 19mila euro le agevolazioni proseguiranno progressivamente fino ad un minimo del 20%.

Per gli sconti Tari sulle utenze domestiche l’Amministrazione comunale ha stanziato quest’anno 150mila euro, che salgono a 481mila euro se si considerano anche la agevolazioni per le attività commerciali, le imprese produttive, la Partite Iva, le associazioni culturali o sportive e in generale gli enti del terzo settore.