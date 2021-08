Il mercato cittadino di Sassuolo da sempre è dislocato in tre punti diversi del centro (Piazzale dell’orologio, Piazza Libertà e Piazza Martiri). Gli ambulanti di Piazza Martiri, a causa dei lavori di riqualificazione che da un anno e mezzo interessano la piazza, sono stati spostati in Piazzale Unicredit e finalmente, da settembre, grazie alle richieste avanzate da Confesercenti potranno tornare a lavorare nella loro sede storica.

Tra le richiesta avanzate da Anva Confesercenti e accolte dall’amministrazione anche un intervento sulla sicurezza del mercato, un piano pubblicitario per promuovere i due appuntamenti settimanali del mercato (martedì e venerdì) e un intervento economico a sostegno del settore dell’ambulantato locale, già fortemente penalizzati dalla pandemia e dai provvedimenti di restrizione di questo ultimo anno.

“Valutiamo positivamente – commenta Marco Poggi, Coordinatore Provinciale Anva Confesercenti (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti) – l’incontro con l’amministrazione ed in particolare quello che siamo riusciti ad ottenere per la categoria. E’ un segnale positivo per gli ambulanti che sono stati fortemente penalizzati in questi mesi, sia per lo spostamento del mercato che da oltre un anno e mezzo non è più nella sua sede storica che per gli interventi che verranno effettuati, tutti fondamentali per aiutare unsettore già martoriata dalla pandemia”.

Abbiamo incontrato disponibilità da parte dell’ amministrazione comunale che ha accolto le nostre richieste – dice Emanuele Costetti, direttore Confesercenti Area Distretto Ceramico – segno che questa amministrazione conosce ed è sensibile alle problematiche delle piccole e medie imprese e con senso pratico cerca di risolvere i problemi”.