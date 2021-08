Fino a nuove eventuali disposizioni, per accedere alle sale della Biblioteca Francesco Selmi e alle aule studio che si trovano a Villa Trenti, da venerdì 6 agosto, è necessario, come stabilito dalle norme nazionali, presentarsi muniti di green pass (digitale o cartaceo), oltre che naturalmente portare la mascherina e igienizzare le mani. Gli utenti che dovessero, invece, solo restituire un libro preso in prestito, lo potranno fare senza necessità di mostrare il green pass (ma naturalmente seguendo tutte le altre prescrizioni previste per legge quando si entra nei luoghi chiusi).

A chi dovrà accedere alle sale della biblioteca e sale studio, quindi, verrà chiesto di mostrare il green pass e un documento di identità ogni volta che entrerà, anche se, ad esempio, si è solo assentato per la pausa pranzo. Sono esclusi dal provvedimento i minori fino a 12 anni di età. Si chiede, quindi, la collaborazione degli utenti per far sì che il personale possa svolgere gli adempimenti previsti dalla legge con celerità e in sicurezza.