Cielo poco nuvoloso al mattino con aumento della nuvolosità al pomeriggio ad iniziare dai rilievi e in estensione al resto del territorio. Nel pomeriggio saranno possibili locali fenomeni temporaleschi sulle pianure di Piacenza e Parma lungo l’asta del Po. Dalla sera/notte rovesci e temporali interesseranno le aree di crinale appenninico.

Temperature minime in aumento e intorno a 21 gradi nella città; massime in lieve diminuzione sul settore occidentale, in lieve aumento su quello orientale, con valori compresi tra i 26 gradi della pianura occidentale e i 32 della Romagna.

Venti deboli, da sud-ovest sui rilievi, settentrionali sulla pianura interna, orientali sulla costa.

Mare poco mosso, localmente mosso nel pomeriggio.