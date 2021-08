Questa mattina verso le 8.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso un’azienda di via Panaria a Camposanto dove una lavoratrice risultava essere incastrata in un macchinario per la fustellatura di scatole.

Nonostante il pronto intervento di Vigili del Fuoco e sanitari 118 nulla si è potuto fare per salvare la donna quarantenne. Per le indagini sull’accaduto sul posto Carabinieri e Medicina del Lavoro.