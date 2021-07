A causa di una improvvisa rottura della tubazione principale dell’acquedotto di Roncocesi, che serve una vasta zona circostante, si verificheranno cali di pressione nelle località di:

Sesso

Cadelbosco sopra e sotto

Massenzatico

Fosdondo

Correggio

Mandriolo

Rio Saliceto

Bagnolo

Maria

Novellara

Campagnola

Fabbrico

Rolo

La riparazione, salvo altri imprevisti, è prevista per la serata dove verrà interrotto il servizio per il tempo strettamente necessario alle riparazioni.

Gli impianti devono tuttavia essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. IRETI ringrazia i cittadini per la collaborazione.