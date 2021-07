Altri centomila euro per attraversamenti pedonali meglio illuminati: li ha stanziati la Giunta deliberando il progetto esecutivo per dieci interventi, in altrettanti punti della viabilità extraurbana e urbana, dove l’illuminazione sarà realizzata con proiettori LED e la visibilità degli attraversamenti migliorata con tabelle retroilluminate e lampeggianti. Gli interventi si aggiungeranno alla serie già completati la primavera scorsa in altre vie.

Gli attraversamenti oggetto del nuovo progetto sono in queste strade: Romana Nord a Fossoli, all’intersezione con via Lodi e all’intersezione con via Budrione Migliarina Est; SP 468R per Correggio, a Santa Croce in corrispondenza della rotatoria con traversa San Giorgio; SP 13 Mulini Esterna a Gargallo, all’altezza del forno; via Nicolò Biondo all’intersezione con via Verdi; a Cantone di Gargallo, via Fornaci in corrispondenza di via del Cantone; via Lucrezio all’intersezione con via Cremaschi; a Fossoli, via Martinelli all’intersezione con via Cacciatore; via Budrione Migliarina all’intersezione con via del Cappellano; via Cavalieri di Vittorio Veneto all’uscita del sottopasso. I lavori dovrebbero esser aggiudicati entro fine anno e partire a inizio 2022, con una durata di circa sei mesi salvo imprevisti.

« La distrazione – sottolinea Marco Truzzi, Assessore alla Mobilità – è la principale causa degli incidenti. Illuminare meglio gli attraversamenti pedonali aiuterà a tenere alta l’attenzione oltre che a dare maggiore visibilità ai pedoni. Purtroppo continuano ad arrivare numerose segnalazioni da cittadini preoccupati da auto che in città e non solo vanno a velocità oltre i limiti stradali e di buon senso. Distrarsi ad alte velocità è pericoloso per sé stessi e soprattutto per gli altri. »