E’ un week-end particolarmente ricco di appuntamenti culturali quello che sta per iniziare a Sasso Marconi. Nelle serate di venerdì 30 luglio, sabato 31 e domenica 1 agosto sono infatti in programma tre diversi momenti di spettacolo sotto le stelle, che spaziano dalla musica alla poesia passando per la clownerie: un ampio ventaglio di proposte per soddisfare tutte le esigenze e rendere vario ed interessante il cartellone dell’estate sassese.

Ad aprire il week-end sarà l’esibizione della Banda “Bignardi” di Monzuno, che domani, 30 luglio (ore 21), nel cimitero di San Lorenzo, proporrà una selezione di brani che spaziano dai grandi autori del ‘600 (come Bach e Händel) ai musicisti dell’800/900, dalle colonne sonore di film e musical alle canzoni di Paolo Conte e Fabrizio De Andrè.

Si tratta del primo di una serie di concerti al tramonto programmati nei cimiteri del territorio: dopo il grande cimitero del capoluogo, sarà la volta dei piccoli cimiteri di collina (Moglio, Lagune e Battedizzo) e del parco dell’Olivetta a Tignano. In queste inusuali location potremo ascoltare i brani della tradizione popolare interpretati da Lucilla Galeazzi (venerdì 6 agosto), l’originale mix di ritmi e sonorità proposto dai Bevano Est (13 agosto), le evocative incursioni sonore di Eloisa Atti (venerdì 20) e l’omaggio a Domenico Modugno di Mirco Menna, che il 27 agosto chiude la rassegna, ribattezzata “Le cose della vita” . Cinque appuntamenti per ascoltare suoni e melodie di grande suggestione riecheggiare nel rispettoso silenzio di questi luoghi, restando idealmente vicini, per una sera ancora, alle persone più care.

Sabato 31 luglio (ore 21.15) parte invece la rassegna di spettacoli che il sabato sera, fino al 21 agosto, animeranno l’arena estiva di Piazza Cremonini, nel borgo di Fontana, all’insegna della clownerie e del cabaret comico.

Si comincia con “Va bene così”, show dal sapore vagamente retrò in cui la coppia di clown italo/inglese formata da Adrian Kaye e Federica Tranchida (foto) interpreta una serie di improbabili e bizzarri personaggi, dando vita a uno spettacolo esilarante e imprevedibile.

Domenica 1 agosto, infine, ci si sposta nella Piazzetta del Teatro del capoluogo, dove la rassegna “Quattro incontri” prosegue nel segno della poesia con un omaggio ad Alda Merini. Alle 21.15 va in scena “Senza filtro”, monologo in cui Rossella Rapisarda, con l’accompagnamento musicale di Arnoldo Mondadori, porta alla luce i ricordi e gli aneddoti della vita di Alda Merini, delineando un intenso ritratto della Poetessa dei Navigli.

La rassegna “Quattro incontri” si chiude domenica 8 agosto con un divertente monologo di Matteo Belli.

Ingresso gratuito senza prenotazione a tutti gli spettacoli

Organizzazione: Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con l’associazione Ca’ RossaInfo: 051 6758409 (infoSASSO) – www.comune.sassomarconi.bologna.it