Il Circolo Nuraghe di Fiorano Modenese partecipa alla raccolta fondi indetta dalla Fasi, la Federazione che aggrega 70 Circoli di sardi emigrati, che riunisce quindi migliaia di soci originari della Sardegna e di amici dell’isola, a favore dei 13 paesi del Montiferru nell’Oristanese, in cui “i recenti paurosi incendi hanno apportato danni al patrimonio ambientale generale (boschi, terreni, animali, case), che non sono quantificabili solo in termini di perdita di valori economici ma anche di annientamento di un conosciuto, familiare ‘paesaggio umano’ che sarà impossibile ricostruire”.

La Fasi ha dato indicazioni ai Circoli affiliati per organizzare il coordinamento di una concreta solidarietà: una raccolta di fondi da utilizzare per interventi di “riparazione” dei danni che saranno concordati con i Comuni colpiti dalle terribili distruzioni. A questo proposito ha lanciato la proposta che “tutti i Circoli si rivolgano ai propri soci e alle associazioni ed enti dei propri territori invitandoli a collaborare, con un contributo concreto, con i Comuni che dovranno sanare, per quanto possibile, le ferite causate dal fuoco”.

Il Circolo Nuraghe si è attivato ed invita i propri soci, gli amici del Circolo e le istituzioni a dare il proprio contributo, anche con un versamento direttamente sul conto corrente dedicato, intestato a F.A.S.I., Banca Intesa SanPaolo filiale accentrata Terzo Settore – Milano, IBAN: IT11 K030 6909 6061 0000 0175 948, precisando come causale ‘Emergenza Incendi Sardegna’ ed aggiungendo nome, cognome, città ed eventualmente circolo.