Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione alla segnaletica orizzontale, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 06:00 di venerdì 30 luglio e dalle 23:00 di venerdì 30 alle 06:00 di sabato 31 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 “Quartiere Lame” e lo svincolo 4bis “Aeroporto”, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere: Via Cristoforo Colombo, Via Marco Polo, Via Alberto Manzi, Viale Vittorio Sabena, Via Emila Ponente, Via del Triumvirato ed entrare sulla Tangenziale allo svincolo 4bis “Aeroporto”.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 luglio, sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 bis “SS64 per Ferrara” oppure lo svincolo n°6 “Castelmaggiore”.