Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 luglio, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e in direzione di Bologna/Firenze. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Parma o di Reggio Emilia.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire l’esecuzione di attività programmate di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 luglio, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord in entrata verso Padova e verso Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Ferrara sud o di Occhiobello.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di competenza della Società CAV Concessioni Autostradali Venete, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 luglio, per chi proviene da Bologna, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, in direzione di Venezia.

Pertanto, chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia, verrà obbligatoriamente deviato sulla A4, verso Milano, dove potrà uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa in direzione di Venezia.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmate attività di manutenzione dei portali segnaletici, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 luglio, sarà chiuso lo svincolo della A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Ancona, che si immette in A13 Bologna-Padova in direzione Padova.

In alternativa, per il traffico diretto verso Padova, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna San Lazzaro, di proseguire sulla carreggiata nord della Tangenziale di Bologna fino alla stazione di Bologna Arcoveggio, sull’A13.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 1 “Nuova Bazzanese” e lo svincolo 2 “Borgo Panigale”, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 1 “Nuova Bazzanese” e 1 bis “SP569 di Vignola Zola Predosa” in entrata verso San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Asse Attrezzato, Via Caduti di Casteldebole, Via Gaetano Salvemini, Via Palmiro Togliatti ed entrare sulla Tangenziale allo svincolo 2 “Borgo Panigale”.