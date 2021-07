Sono le proposte di Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro quelle selezionate dalla Città metropolitana di Bologna e che verranno segnalate alla Regione per l’erogazione delle risorse economiche legate bando regionale sul commercio. I due progetti sono stati scelti dall’ apposita commissione, che ha ritenuto le proposte corrispondenti in pieno ai criteri stabiliti.

Con il bando la Regione finanzia interventi di miglioramento e potenziamento delle aree commerciali e mercatali, al fine di supportare sempre più un settore in continua evoluzione e sempre più messo a rischio dalle nuove piattaforme digitali.

La valorizzazione dei “centri commerciali naturali” si sposa quindi con l’idea che il commercio dei comuni, soprattutto i più piccoli, è un tassello fondamentale della vita di comunità.

La Regione ha chiesto a Province e Città Metropolitana di individuare nel loro territorio due progetti ognuno da candidare, con una selezione che tenga conto di precisi criteri. Quello di essere comuni montani e di piccole dimensioni è stato individuato come un criterio particolarmente premiante. Castiglione e San Benedetto riceveranno quindi fino a 200.000 euro ciascuno per realizzare i loro progetti entro il 2023.

Castiglione dei Pepoli punta sulla riqualificazione dell’area che circonda il medievale palazzo comunale (edificato dai Conti Pepoli), per dotare la cittadina di un’area verde più estesa, con zone pedonali e aree dedicate a mercati e fiere, spettacoli e giochi per bambini. Un intervento che prosegue nella rigenerazione urbana di tante aree del centro, alcune soggette da tempo a degrado, altre da rifunzionalizzare per migliorare la fruibilità e la qualità del vivere sociale.

La proposta di San Benedetto invece mira a valorizzare l’area antistante il palazzo municipale, luogo simbolo della centralità dei servizi, ubicato nel cuore del capoluogo dove sono concentrati i principali servizi e di attività commerciali (per lo più al dettaglio). Il progetto prevede la sostituzione dell’attuale pavimentazione in asfalto con pietra locale per dare maggior pregio al contesto, il tutto completato con opere a verde e di arredo urbano.

Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione dei Pepoli, ha dichiarato “questo progetto è uno dei punti più qualificanti del nostro programma e iniziare a realizzarlo così velocemente è motivo di orgoglio. Nonostante siamo un paese di montagna abbiamo carenze di aree verdi in paese e poche zone per socializzare all’aperto. Il nostro centro storico coincide col centro commerciale naturale: abbellirlo e renderlo più funzionale darà un impulso alle attività. Abbiamo un centro storico unico e dobbiamo valorizzarlo al massimo.”

Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro ha dichiarato: “Questo intervento è parte di un progetto più ampio di riqualificazione del centro del paese, pensato dall’amministrazione qualche anno fa anche grazie al coinvolgimento ed al contributo di cittadini ed attività che ci ha consentito di realizzare un studio di fattibilità che a breve presenteremo alla cittadinanza, cosa che fino ad oggi non abbiamo potuto fare per colpa delle restrizioni vigenti – e che vedrà nei prossimi tempi la realizzazione anche di altre opere.”