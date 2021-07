Scade a fine luglio il termine per presentare domanda di assunzione all’interno del Comune di Fiorano Modenese in merito all’inserimento, attraverso concorso, di tre Istruttori Tecnici. Si tratta di una bella opportunità per entrare far parte della pubblica amministrazione, portando nuova linfa e voglia di migliorare sia se stessi che la Cosa pubblica, bene prezioso per ciascuno di noi. Senza trascurare le possibilità di crescita professionale che gli impieghi presso enti e istituzioni possono offrire.

Nel dettaglio, il bando di concorso ha scadenza sabato 31 luglio 2021 e prevede la selezione di tre persone per la copertura di tre posti da Istruttore Tecnico, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Settore “Pianificazione e Gestione del Territorio”.

Il titolo di studio minimo richiesto è uno dei seguenti:

a. diploma di maturità presso istituto tecnico del Settore Tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio di cui al DPR n. 88/2010;

b. diploma di maturità tecnica, vecchio ordinamento, conseguito presso Istituto Tecnico per Geometri o Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo edile;

c. laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento nelle aree/materie indicate nel bando di concorso.

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza indicato (31 luglio, ore 12.00) al Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane” dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, mediante la compilazione, in modalità telematica, attraverso l’apposita Piattaforma online.

Questi, ed altri avvisi di assunzione che verranno pubblicati nelle prossime settimane, possono essere consultati sul sito web dell’Unione www.distrettoceramico.mo.it alla sezione “Trasparenza – Concorsi”.