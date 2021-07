Con l’ironico e divertente spettacolo musicale “Il Manifesto dello Sbattismo” della Compagnia Le Cadavere Squisite continua giovedì prossimo 29 luglio alle 21 al Giardino Perla Verde (in via Marconi 36) a Nonantola la stagione teatrale estiva del Teatro Troisi “Giardino Troisi”, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

A differenza dei precedenti appuntamenti, questa proposta è rivolta in particolare al pubblico degli adulti.

La drammaturgia è realizzata con il contributo di tutte le interpreti che sono Sara Brugnolo, Rita Felicetti, Bianca Ferricelli, Raffaella Pirozzi, Anna Schirru. Le musiche sono eseguite dal vivo da Sara Brugnolo (voce), Rita Felicetti (batteria), Bianca Ferricelli (chitarra), Raffaella Pirozzi (voce), Anna Schirru (ukulele basso). Luci, fonica e scene di Rita Felicetti, costumi di Raffaella Pirozzi. La regia è di Rita Felicetti.

Biglietti 5 € adulti e 3 € minori e diversamente abili (accompagnatore gratuito). In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso il Teatro Troisi di Nonantola, sempre nel rispetto nelle attuali misure di sicurezza.

Il Manifesto dello Sbattismo è uno spettacolo musicale che nasce dal lavoro di scrittura del collettivo Le Cadavere Squisite. Le cinque attrici si sono cimentate nel gioco surrealista del Cadavere Eccellente, altrimenti detto Squisito (Le Cadavre Exquis), che consiste nel creare un unico testo a più mani in cui ogni partecipante ignora i contributi degli altri.

In scena ci sono cinque donne: arrivano da un passato indefinito, dall’Ottocento fino a ieri. Da secoli cercano di completare il Manifesto con l’aiuto e la partecipazione del pubblico. Si fanno chiamare le Sbattone e portano con loro le storie, le lotte e l’arte delle grandi Sbattone che le hanno precedute. Passato e presente si alternano in un acrobatico gioco di parole e canzoni. Tema principale è lo Sbattimento, inteso come sforzo, sacrificio, desiderio. Chi si sbatte per fare al meglio il proprio lavoro, chi per ideali, chi per cambiare la società, chi per la famiglia, chi per la libertà di affermare se stesso.

Questo Manifesto è un inno al “dover fare” e al “poter fare” ma è anche uno sfogo personale, un urlo di rabbia o una risata isterica. Ad attenuare le tensioni, la musica in ogni sua forma, dal jazz al punk, dal flamenco al rap, così la S-band gioca con i testi scritti a cinque mani e li trasforma in canzoni.

Il collettivo Le Cadavere Squisite nasce nel 2016, a Bologna. È formato da 5 attrici, autrici, musiciste, clown e cabarettiste che provengono da cinque diverse regioni d’Italia. Le Cadavere cantano e suonano chitarra, batteria, ukulele basso e piace loro farlo in scena.

Info e prenotazioni: Consigliata la prenotazione tramite una e-mail a teatrotroisinonantola@ater.emr.it – Per informazioni e prenotazioni: tel. 059 896535, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. Si possono inoltre acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it