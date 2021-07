Mercoledì 28 luglio, alle 21.30, al parco della biblioteca di Vezzano, spazio al cinema all’aperto con la proiezione del film “Big Hero 6”.

Il film di animazione racconta la toccante e avventurosa commedia sull’enfant prodige esperto di robot di nome Hiro Hamada, che impara a gestire le sue geniali capacità grazie a suo fratello, il brillante Tadashi e ai suoi amici particolari: l’adrenalinica Go Go Tamago, il maniaco dell’ordine Wasabi No-Ginger, la maga della chimica Honey Lemon e l’entusiasta Fred. Quando una serie di circostanze disastrose catapultano i protagonisti al centro di un pericoloso complotto che si consuma sulle strade di San Fransokyo, Hiro si rivolge al suo amico più caro, un sofisticato robot di nome Baymax, e trasforma il suo gruppo di amici in una squadra di supereroi altamente tecnologici, per riuscire a risolvere il mistero

L’evento rientra nel ricco cartellone estivo della rassegna “EstaVEZZ2021”, organizzata dall’amministrazione.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 30 luglio, alle 21, al parco della biblioteca, con l’“Omaggio a Morricone” che avrà come protagonisti Renata Campanella (voce), Serena Barbieri (flauto), Antonio Barbieri (violoncello), Fausto Codeluppi (tromba) e Stefano Giaroli (pianoforte).

Per tutti gli eventi in cartellone è consigliata la prenotazione al 334.6237451 via Whatsapp o sms.