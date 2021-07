Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione ai giunti del ponte sul fiume Po, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, in entrambe le direzioni.

Contestualmente, saranno chiuse le area di servizio “Po ovest” e “Po est”, con orario 21:00-6:00, situate all’interno del tratto.

In alternativa, per i veicoli diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: Santa Maria Maddalena, SS16 adriatica e Via Eridano per poi rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord e proseguire in direzione di Bologna.

Percorso inverso agli utenti provenienti da Bologna e diretti a Padova.

Sul Raccordo di Piacenza sud R49, per consentire programmati lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà completamente chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano, sulla A1 Milano-Napoli, o di Piacenza ovest, sulla A21, di competenza S.A.T.A.P.