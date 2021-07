Lo scorso anno aveva comprato una lavatrice dopo aver trovato un’inserzione su in noto sito di compravendita on line. La vittima, una 47enne di Quattro Castella che aveva versato sulla carta di credito del finto venditore la somma di 159,00 ma che non aveva mai visto consegnarsi la lavatrice, si è rivolta ai Carabinieri della Stazione locale per denunciare il fatto.

Formalizzata la denuncia gli uomini dell’Arma hanno avviato le indagini che, grazie anche al tracciamento dei movimenti della carta di credito, hanno consentito di giungere alle generalità dell’inserzionista. Si tratta di un 29enne abitante in provincia di Reggio Calabria il quale, concluse le indagini, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.