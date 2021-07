L’esibizione dell’Enrico Rava Quartet, previsto per la serata del 28 luglio a Villa Arnò, non potrà avere luogo a causa di problemi di salute del maestro.

Cogliendo l’occasione per fare i migliori auguri di guarigione a Enrico Rava, la data di Albinea JJazz rimane comunque fissata con un cambio di il palinsesto che manterrà l’alto livello qualitativo proposto e che vedrà in scena il “John Patitucci Trio”, composto da John Patitucci (contrabbasso e basso elettrico), Chris Potter (sax tenore e soprano) e Brian Blade (batteria): tre esponenti del migliore jazz internazionale

Il Trio all-stars è composto da musicisti che vantano così tante collaborazioni e così tante produzioni in qualità di leader, che non basterebbe un’enciclopedia per menzionarle tutte. John Patitucci, non è solamente un contrabbassista e bassista elettrico tra i più virtuosi al mondo, ma ha fatto la storia del jazz degli ultimi 30 anni, prima a fianco di Chick Corea (Elekric e Acustic band) e successivamente nel leggendario quartetto di Wayne Shorter. Brian Blade è tra i più richiesti batteristi del nuovo millennio, compagno di scorribande anch’egli di Chick Corea (splendido il trio con Christian McBride e il compianto pianista) e sotto la “luce” di Wayne Shorter nel sopra menzionato quartetto. Chris Potter è il sassofonista jazz per antonomasia, cresciuto nel gruppo di Dave Holland e poi consacratosi come solista di punta di altri mille progetti musicali.

Intanto è tutto pronto per la prima serata della rassegna che inaugurerà lunedì 26 luglio, alle 21.30, al parco dei Frassini, con il concerto di Yamandu Costa Solo e la sua chitarra 7 corde e la sua voce.

Il chitarrista brasiliano Costa è impossibile da identificare con un solo genere musicale. Yamandu suona choro, samba, musica classica, ma è anche un gaùcho (della provincia del Rio Grande do Sul) cresciuto tra milonghe, tanghi, zambas e chamané e quindi la sua musica rappresenta un “mix” di tutti questi stili. Uno dei maggiori fenomeni della musica brasiliana di tutti i tempi, Yamandu conferma e merita tutti gli elogi che gli vengono fatti quando suona la sua chitarra. Da solo sul palco, è in grado di estasiare, sia il grande pubblico, che le platee di veri conoscitori. Da segnalare anche i suoi progetti con le Orchestre Sinfoniche, in Brasile ma anche in Francia come solista de l’Orchestre de Paris e de l’Orchestre National de France, diretta da Kurt Masur.

La prenotazione per assistere agli spettacoli è obbligatoria sul sito www.albineajazz.it.