Lunedì 26 luglio, alle 21.30, al parco Paride Allegri, si svolgerà un’iniziativa dedicata all’osservazione astronomica a cura del Civico Planetario “F. Martino”. L’evento rientra nel ricco cartellone estivo della rassegna “EstaVEZZ2021”, organizzata dall’amministrazione.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 28 luglio, alle 21.30, con la proiezione del film “Big Hero 6” nel parco della biblioteca.

Per tutti gli eventi in cartellone è consigliata la prenotazione al 334.6237451 via Whatsapp o sms.