Prosegue la rassegna “Cinema sotto le stelle 2021”. La rassegna quest’anno si intitola “Fight for your right”, dedicata ai diritti civili attraverso il racconto di storie dal mondo. Lunedì 26 luglio arriva il film “Il Diritto di contare” diretto da Theodore Melfi. Il film ha ricevuto tre candidature ai Premio Oscar, tra cui al miglior film, e due ai Golden Globe, tra cui migliore colonna sonora originale. Il film, basato sul libro omonimo di Margot Lee Shetterly, racconta la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA, sfidando razzismo e sessismo, tracciando le traiettorie per il Programma Mercury e la missione Apollo 11.

Proiezioni nel parco della Rocca alle 21:30.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (consigliata la prenotazione www.comune.spilamberto.mo.it senza assegnazione del posto).

In caso di maltempo le proiezioni saranno recuperate nel mese di settembre.

Per info: Ufficio Cultura tel. 059/789966 – cultura@comune.spilamberto.mo.it – www.comune.spilamberto.mo.it.

Prenotazioni su evenbrite cercando l’evento “Cinema sotto le stelle Spilamberto 2021”.

Per questioni organizzative è necessario presentarsi all’ingresso almeno mezz’ora prima l’inizio delle proiezioni. La prenotazione sarà valida fino alle ore 21.15. Oltre tale orario il posto potrà essere riassegnato.

Dalle 20.30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni è attivo il Punto Rokka. Uno spazio che nasce dall’idea di alcune associazioni, appartenenti al progetto FILI ROSSI, di “lavorare insieme” per conoscersi e farsi conoscere, e dare vita al “Punto Ristoro in Rokka” durante le serate del cinema estivo. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Giovedì 29 luglio “Speciale cinema itinerante per bambini e ragazzi al Parco del Guerro a San Vito” con “I racconti di Parvana” (Quando suo padre viene ingiustamente arrestato dal regime dei Talebani in Afghanistan, la giovane Parvana si trova costretta a travestirsi da uomo per garantire la sopravvivenza della propria famiglia). Inizio ore 21.30.