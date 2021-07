La vittima della truffa questa volta è una 38enne di Montecchio Emilia che resasi conto di essere stata raggirata si è rivolta ai Carabinieri del paese. I fatti risalgono allo scorso ottobre quando la donna è stata contattata da un uomo che, fingendosi assicuratore, le ha proposto una vantaggiosa polizza assicurativa. La donna, credendo nell’affare, ha versato 251 euro su una carta di credito prepagata, salvo poi rendersi conto che il contratto inviatole era fasullo.

Ricevuta la denuncia della 38enne i Carabinieri di Montecchio Emilia hanno avviato le indagini riuscendo, attraverso il tracciamento dei movimenti della carta di credito, a risalire all’autore della truffa. Si tratta di un 23enne residente in provincia di Napoli, per altro già noto per i suoi trascorsi giudiziari, il quale ieri, al termine degli accertamenti, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per il reato di truffa.