Cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti sui rilievi associati a rovesci temporaleschi; nel pomeriggio piogge in esaurimento e tendenza a un graduale rasserenamento su tutto il territorio regionale. Temperature minime comprese tra 20 e 23 gradi e massime in lieve diminuzione, tra i 27 gradi sulla costa e i 33 gradi sulle aree di pianura. Venti deboli dai quadranti orientali sulla pianura e meridionali sui rilievi; temporanei rinforzi sulla costa e lungo i rilievi. Mare mosso o localmente molto mosso al mattino ma con moto ondoso in attenuazione dalle ore pomeridiane.

(Arpae)