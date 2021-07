150 iscritti e due percorsi con caratteristiche diverse. Torna, domenica 25 luglio, la manifestazione “Natura e sapori tra Reno e Panaro” che si svolge nel territorio compreso tra i comuni di Castel d’Aiano (Bo) e Montese (Mo). La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è promossa e organizzata da Teamleggero asd in collaborazione con il Comune di Castel D’Aiano. La partenza e l’arrivo sono previsti nella piazza del Municipio del comune dell’Appennino bolognese.

Due i percorsi previsti uno per gli esperti e prevede un percorso di 39 km quasi esclusivamente su sentieri con un dislivello di 1300 metri. Il secondo, per neofiti, è di 34 km, prevalentemente su strade secondarie con un dislivello di 800 metri. Sono due tracciati che permettono a tutti gli appassionati di partecipare all’iniziativa: dai ciclisti esperti ai meno esperti; anche l’età e il genere non sono un limite. Al primo appuntamento, lo scorso 13 giugno, hanno partecipato una ventina di donne.

Lungo il percorso ci sono quattro punti di ristoro (Agriturismo Cà di N a Villa d’Aiano, Agriturismo La Fenice a Santa Lucia, Emporio Musiolo a Rocca di Roffeno e Pub Number One di Castel d’Aiano) dove poter gustare i prodotti della cucina tipica del territorio. Ad accompagnare i bikers ci sono guide certificate che si occupano dei gruppi, suddivisi in circa 20 persone. Non manca la sicurezza garantita dalla presenza dei Carabinieri e della Polizia Locale che saranno affiancati dal personale Teamleggero ai principali incroci e bivi stradali.

L’iniziativa è realizzata anche grazie allo sponsor INFINITO SERRAMENTI di Montese