Ha rubato cosmetici in un supermercato di Bibbiano ma del furto si sono accorti gli addetti alla sicurezza che hanno subito allertato i Carabinieri. È successo sabato pomeriggio attorno alle 17.00. La donna, poi identificata in una 50enne del luogo, è entrata in un esercizio commerciale di Bibbiano da dove ha prelevato alcuni cosmetici che ha occultato in una borsa.

Dopo aver attraversato le casse eludendo il sistema antitaccheggio, però, è stata prima fermata dal personale del supermercato e poi sottoposta a controllo dai militari della vicina Stazione di Quattro Castella subito intervenuti sul posto. La 50enne aveva ancora con se la refurtiva che è stata restituita. Compiuta l’identificazione e formalizzata la denuncia del titolare del supermercato, i Carabinieri di Quattro Castella hanno provveduto a segnalare l’accaduto alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale la donna dovrà ora rispondere del reato di furto aggravato. Di circa 35 euro il valore delle merce sottratta.