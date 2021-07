I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Guastalla, impiegati nel controllo economico del territorio, nel corso di un pattugliamento hanno individuato una anziana donna, ultrasettantenne, che in piena notte percorreva a piedi le vie del comune di Luzzara.

La persona, apparsa stanca e in evidente stato confusionale, è stata prontamente soccorsa dai Finanzieri che, nel prestarle assistenza e nel rassicurarla, hanno cercato di acquisire ogni utile informazione sulla sua identità e sui recapiti di parenti o altre persone di riferimento con cui poter interloquire.

Entrati in contatto con il fratello, i militari hanno subito provveduto ad informarlo del ritrovamento in strada della donna, apprendendo, nella circostanza, che la stessa era in realtà ospite di una casa per anziani.

La donna è stata quindi riaccompagnata nella struttura, dalla quale si era allontanata in piena notte, affidandola al personale incaricato.

Della vicenda è stata tempestivamente informata la locale Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza circa le responsabilità ascrivibili agli addetti della casa di riposo, per l’ipotesi di abbandono di soggetto incapace, avendo omesso la custodia di una persona anziana non autosufficiente, che è stata fortunatamente soccorsa dai Finanzieri con spirito altruistico e solidale.