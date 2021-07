La domanda sorge spontanea…. Qualcuno crede ancora nella politica??? Ogni fazione ha il suo slogan… e puntualmente una volta preso il controllo… finisce per deludere tutte le aspettative!

Il Covid poi ha decretato la fine della politica e del giornalismo per quanto mi riguarda. Forse una sorte di governo tecnico … vedi Draghi… ci vorrebbe in ogni città! Persone capaci con i requisiti tecnici giusti e le COMPETENZE… quelle che senza….è meglio se stai a casa!!!

Non c’è PD e non c’è Lega… e a Sassuolo certe situazioni … diciamo calde… sono state lasciate proliferare… anche con il PD…. Vedi i ragazzi bivaccati e pericolosi davanti alle scuole elementari G.Pascoli!!!

Dopo gli slogan tutte le forze politiche puntualmente deludono… e hanno sempre delle scuse! Certamente da un sindaco leghista… ci si aspettava qualcosa di molto… ma molto meglio!!!!!c

Ci sono zone letteralmente lasciate nella sporcizia e degrado a cominciare dalla cura del verde… che lascia non a desiderare…di più!!!! Nessuna forza politica ha mantenuto le promesse… anzi ! Per quanto mi riguarda sono tutti uguali… e nessuno può fare il fenomeno! Certamente questa lega delude moltissimo… proveremo la prossima volta a votare “gli altri” … per ritrovarci come al solito… a manifestare tutta la nostra delusione….

Ma la politica ……è illusione-delusione!!! A gestire imprese… città… istituzioni… occorre competenza… persone qualificate!!!!!! E a Sassuolo non ci sono ne a destra …ne a sinistra!!! Quindi vorrei dire al PD e alla Lega … di darsi una mossa e di fare meno slogan… FATTI E NON PAROLE!

(Un comune cittadino di Sassuolo…molto deluso!)