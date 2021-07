Incendio in un appartamento di via S. Zenone 2 a Reggio Emilia. Giunti sul posto i vigili del fuoco, mentre effettuavano lo spegnimento hanno anche provveduto ad evacuare alcuni appartamenti. L’inquilina dell’appartamento dove si è sviluppato l’incendio, una 39 enne, è stata portata al pronto soccorso per presunta intossicazione; due persone disabili sono state accompagnate per controlli. L’appartamento è stato giudicato inagibile.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Reggio Emilia e ai sanitari, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale.



