Dai brani degli esordi, contenuti nei primi album come Trespass, fino alle tracce più mature, come quelle presenti in Wind & Wuthering. Martedì 20 luglio al Parco Lennon di Castelnuovo serata tutta dedicata ai Genesis con il concerto dei The Cage.

Sul palco dalle 21 la tribute band eseguirà in una chiave del tutto personale i pezzi più celebri del periodo progressive dei Genesis, quello che ha attraversato gli anni Settanta e che contava la presenza nel gruppo di Peter Gabriel.

Il concerto fa parte della rassegna “Note al Lennon”, promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone, nell’ambito di Estate bene 2021.