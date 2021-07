Stamane intorno alle 11:30 un incendio ha interessato un parcheggio di mezzi pesanti in via Emilia ad Anzola. A bruciare un container adibito a deposito di materiali vari. La squadra, sul posto insieme ad un’autobotte in appoggio, ha tempestivamente circoscritto il rogo evitando che si propagasse. Nessun ferito, presenti anche i carabinieri.



