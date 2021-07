Da sabato 17 luglio a domenica 5 settembre 2021, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzerà lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Pistoia – Porretta Terme.

Le attività di cantiere si svolgeranno in particolare all’interno della galleria Appennino (circa 2800 metri di lunghezza), tra le stazioni di Pracchia e di S. Mommè, dove si effettueranno il rinnovo del binario, con la sostituzione di: traverse, rotaie e massicciata oltre al ripristino del sistema di raccolta e smaltimento delle acque. Inoltre sarà realizzata l’impermeabilizzazione del ponte ferroviario tra Molino del Pallone e Ponte della Venturina. Nel periodo individuato sono inoltre previste importanti attività in stazione di Pistoia connesse alla realizzazione del raddoppio della linea Pistoia-Montecatini Terme.

Per le attività di cantiere sarà necessario sospendere la circolazione ferroviaria tra Pistoia e Porretta Terme, i collegamenti saranno comunque garantiti da un servizio sostitutivo con autobus (via Pracchia e via Collina).

Gli orari potranno essere consultati nelle stazioni e sul sito web dell’impresa ferroviaria.

In via straordinaria, per favorire l’accessibilità del territorio durante la stagione turistica, d’intesa con Regione Toscana ed impresa ferroviaria saranno effettuati alcuni servizi ferroviari tra Firenze S. Maria Novella e Corbezzi e dei treni storici tra Pistoia e Piteccio.