Sabato 17 in Piazza Martiri alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo brillante e ironico L’amore segreto di Ofelia, testo di Steven Berkoff che immagina le lettere d’amore indirizzate ad Amleto, con Chiara Francini e Andrea Argentieri, vincitore del premio Ubu 2019 come miglior attore under 35 per l’interpretazione di Primo Levi. Regia e video di Luigi De Angelis e drammaturgia di Chiara Lagani, fondatori della storica compagnia ravennate Fanny & Alexander, una produzione di Pierfrancesco Pisani, Isabella Borettini per Infinito Teatro e Estate Teatrale Veronese in collaborazione con Argot Produzioni.

Due attori provano a distanza: Ofelia immagina il suo Amleto molto diverso da quello a cui la realtà la metterà a confronto. Sulla scena noi vediamo quello spettacolo, provato a distanza. Il testo di Steven Berkoff ha la forma di uno scambio epistolare: si tratta delle lettere che Ofelia, in un punto molto famoso della tragedia, restituisce ad Amleto e il cui contenuto non viene rivelato. Il voler esporlo a tutti costi ci metterà a contatto con la parte segreta, quasi comica, di quell’amore così celebre. Steven Berkoff parte dalla vicenda del Principe di Danimarca e della sua amata, e con un esperimento teatrale ricostruisce un loro segreto e ipotetico rapporto epistolare. Le 39 lettere, brevi monologhi, come in un inesorabile conto alla rovescia esplorano i meandri della relazione fra i due personaggi che Shakespeare suggerisce solamente. Il destino drammatico dei due, si compie in un altrove misterioso e sconosciuto, di cui il pubblico conosce già tutti i dettagli: le morti, la follia, il tragico finale. Nell’inevitabile incedere del dramma, si interseca anche la nostra epoca: la distanza tra passione e azione, il rapporto conflittuale con un ruolo obbligato a cui dobbiamo o vogliamo per forza aderire, il sentimento di un tempo implacabile che tutto trascina, la sovrapposizione tra finzione e realtà, sogni e desideri.

Apertura porte ore 20.00 – Inizio show ore 21.00

Costo biglietto per entrambi gli spettacoli 9€ + diritti di prevendita

https://www.diyticket.it/events/teatro/4675/lamore-segreto-di-ofelia-carpi

Info Point Piazza dei Martiri 36 a Carpi (Mo) tutti i giorni 10.30 -13 / 17-20

Concentrico Art presso ex mercato in piazzale Ramazzini 50 a Carpi (Mo) negli orari di apertura della mostra tutti i giorni dalle 18 – 22 sabato e domenica 10 -13 /18 – 22

Sarà possibile prenotare sul posto prima dello spettacolo.

Durante tutta la giornata di sabato 17 luglio i Giardini del Teatro Comunale vedranno due installazioni spettacolari di Teatro Ragazzi dedicate a grandi e piccini, la partecipazione sarà gratuita e le prenotazioni si potranno effettuare direttamente sul posto. Lo spazio dedicato ai ragazzi sarà all’insegna della magia e della fantasia con: La dinamica del controvento prodotta da Teatro Necessario e Tutti matti per Colorno, un concerto per pianoforte dal vivo e tappeto volante, sabato mattina dalle 10.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 17.00 alle 20.30.

Un breve concerto per pianoforte volante su un tappeto da Le mille e una notte, che gira a mezz’aria, sospinto dalle melodie che hanno fatto la storia della musica. La Dinamica del Controvento è una bilancia che mette in equilibrio un pianoforte e una pianista con un tappeto volante, su cui salgono, di volta in volta, circa 5/6 passeggeri: un’installazione di ferro, vecchi libri e damigiane che porta la musica classica nelle strade, nelle piazze, nello spazio pubblico di tutta Italia per spettatori di tutte le età. Al pianoforte Irene Michailidis, responsabile del progetto Leonardo Adorni, una coproduzione: Teatro Necessario, Tutti Matti per Colorno e Compagnie Grandet Douglas (FR).

Dalle 20.30 alle 23.00 si illuminerà Il magico bosco di Gan: circondati da grandi abeti luminosi, avvolti dai suoni del bosco, il pubblico è accolto da strane creature che con parole e ombre evocano le storie del bosco incantato. Il pubblico, per piccoli gruppi, viene fatto accomodare all’interno del bosco. Tra la meraviglia di luci inaspettate, suoni e ombre proiettate sui pini, l’accoglienza è affidata ai folletti, gli sbilfs, che interagiscono con i presenti, narrano storie e invitano al rispetto per la natura. La fantastica scenografia gonfiabile è di fattura artigianale. Di Molino Rosenkranz, con Roberto Pagura, Serena Riservato, Martina dell’Osbel.

Sarà possibile prenotare sul posto prima dello spettacolo.