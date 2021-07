Nuovi appuntamenti per questo weekend di Restate, con eventi dedicati a bambini e famiglie tutti da vivere nella meravigliosa cornice della storica villa ducale a Rivalta.

Venerdì 16 luglio ore 18.30, sotto l’ombra del grande cedro, Reggio Città senza barriere presenta “Di inciampi e altri incontri”, storie ingarbugliate e strani intrecci a cura di Raccontastorie di Reggio Città Senza Barriere e i Girareggio (progetto Strade e Università 21).

Sabato 17 luglio ore 21, ritorna DINAMICO FESTIVAL, a cura di Dinamica Associazione di Promozione Sociale con No One’s Land, uno spettacolo giovane bizzarro e affascinante, in cui artisti e acrobati provenienti da 7 paesi diversi, portano in giro per l’Europa il risultato di 3 anni di studi presso ESACTO-Lido una delle scuole di Circo più importanti di Francia.

Domenica 18 luglio ore 21.30, invece, il parco della Reggia sarà inondato dalle note della Filarmonica Città del Tricolore con Viandanti sotto le Stelle. L’orchestra, diretta da Stefano Tincani, proporrà musiche di Borodin, Verdi, Rota, Morricone, Werle, Williams in Un Percorso immaginifico sotto il cielo stellato d’estate che accompagnerà il pubblico in luoghi, in tempi e spazi mai esplorati, come viandanti che hanno come unica meta il viaggio e come unico orizzonte il cielo, guidati solo dalla musica che li avvolge.

Si ringrazia per la collaborazione l’Associazione Insieme per Rivalta. In caso di maltempo gli eventi verranno annullati.

INFO per gli spettacoli alla Reggia di Rivalta: Ingresso gratuito con prenotazione biglietti obbligatoria, on line su eventribe.com, presso lo IAT Reggio Emilia (via Farini 1/a, dal martedì al sabato 9-14) info: turismo.comune.re.it L’apertura dei luoghi è prevista 30’ prima dell’inizio dello spettacolo, vi invitiamo a presentarvi per tempo. Chi rinuncia al posto, anche se gratuito, è pregato di comunicare la disdetta non oltre il giorno antecedente lo spettacolo per dare possibilità a tutti di fruire degli spettacoli.