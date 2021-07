“Bene lo stanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale di Pavullo di 340.000 euro a favore delle imprese maggiormente colpite dagli effetti della pandemia: si tratta di un intervento importante, frutto di una efficace convergenza di intenti tra Associazioni datoriali e Istituzioni, che permetterà di erogare contributi a fondo perduto a chi sta facendo più fatica a ripartire”

Così Confesercenti, Confcommercio, Cna, Lapam area Frignano, a commento della pubblicazione sul sito del Comune di Pavullo del bando di contributi a fondo perduto per le imprese colpite dal Covid.

“Teniamo a sottolineare il fatto che l’iniziativa – precisano le Associazioni – persegue l’obiettivo, da noi fortemente auspicato, di distribuire le risorse a disposizione non certo a pioggia ma in modo equo e mirato alle categorie più in sofferenza e dunque a chi ha accusato più forti cali di fatturato”.

“Un ringraziamento va all’Amministrazione di Pavullo – concludono Lapam, Cna, Confcommercio e Confesercenti – per lo sforzo messo in campo, che speriamo possa costituire una boccata di ossigeno per le nostre imprese in vista del ritorno ad un quadro economicamente più roseo”.