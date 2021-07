Il nuovo bando del Comune di Castellarano per il sostegno e la valorizzazione del commercio locale porta una importante novità: sarà possibile richiedere un contributo a fondo perduto per le attività aperte dal 23 febbraio 2020 e per quelle che hanno intenzione di aprire entro febbraio 2022.

“Dopo i contributi dello scorso gennaio — commenta il Sindaco Giorgio Zanni — con 160.000 € destinati a sostegno delle attività commerciali in epoca pandemica, continuiamo con le iniziative di incentivo e potenziamento della rete del nostro commercio locale. Abbiamo stanziato altri 70.000€ per sostenere con contributi a fondo perduto chi decide (o ha già deciso negli scorsi mesi) di aprire una nuova attività commerciale a Castellarano!”

Saranno considerate “nuove aperture” quelle attività che hanno preso il via a partire dal 23 febbraio 2020 o che apriranno entro il febbraio 2022. Potranno ricevere fino a € 3.500 in contributi a fondo perduto e sarà data loro priorità nell’erogazione dei fondi. Contributi disponibili inoltre per le attività già aperte: quelle con sede legale fuori dal comune ma sede operativa prevalente all’interno del territorio comunale e tutte le attività che hanno subito chiusure durante il lockdown, già oggetto di un bando specifico pubblicato nei primi mesi dell’anno. Queste ultime categorie potranno ricevere un contributo di € 1.000.

“Iniziative commerciali, concorsi a premi, eventi serali, incentivi sulle distese estive, riqualificazione degli spazi e nuovi strumenti di e-commerce come “VivaCastellarano.it” insieme a questi due bandi con incentivi diretti — aggiunge Zanni —, si inseriscono in un’ampia programmazione di sostegno e potenziamento della sempre florida ed operosa rete del nostro commercio locale e dei nostri commercianti che tanto hanno dato a servizio della comunità, ancor più negli ultimi difficili mesi. Per realizzare insieme la Castellarano del futuro”.

L’obiettivo è infatti quello di continuare a rendere Castellarano e le sue frazioni luoghi dove, sempre più, le persone scelgano di trascorrere il proprio tempo e facciano i loro acquisti, riconoscendo ai commercianti professionalità, qualità e disponibilità nel servizio ai propri clienti.

“Siamo al fianco del commercio locale, sempre”, conclude il Sindaco Zanni.

Tutte le informazioni dettagliate e la modulistica sono reperibili sul sito web del Comune di Castellarano all’indirizzo www.comune.castellarano.re.it/sostegno-commercio