Fanano diventa per una settimana la capitale del saxofono. Dall’11 al 18 luglio 2021 si svolge la sesta edizione del “Saxofollia summer camp” con masterclass e otto concerti tutti incentrati sul saxofono. Mercoledì 14 luglio c’è in concerto di Anders Paulsson, accompagnato da Marianna Tongiorgi al pianoforte con musiche di Poulenc, Debussy e Boulanger.

Dal suo debutto alla Carnegie Hall nel 1992, Anders Paulsson è ampiamente riconosciuto come uno dei migliori sassofonisti soprano al mondo.

La sua abilità musicale pionieristica ha ispirato una serie di oltre 50 compositori internazionali a scrivere concerti solisti e musica da camera appositamente per lui. Ha registrato 27 CD e si è esibito nelle principali sale da concerto mondiali quali: Berlin Philharmonie, Alice Tully Hall, Luxembourg Philharmonie, Concertgebouw Amsterdam con orchestre come la Royal Philharmonic Orchestra di Stoccolma, la Swedish Radio Symphony Orchestra, la Gothenburg Symphony Orchestra e la St. Filarmonica di San Pietroburgo.

Dopo gli studi di sassofono classico al Royal College di Stoccolma e con Jean-Marie Londeix in Nel 2012 Anders Paulsson è stato insignito della Royal Gold Medal Litteris et Artibus per i suoi importanti successi artistici come sassofonista soprano.