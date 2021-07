Sono tante le iniziative proposte questo mese dalle associazioni giovanili carpigiane che partecipano al Tavolo Giovani VEZ del Mac’é!: laboratori on-line, incontri, un “campo” con Libera, proiezioni di film, laboratori creativi.

«Le limitazioni dovute al Covid – spiegano all’Assessorato – non hanno fermato il Tavolo, luogo fisico o virtuale dove tante associazioni si ritrovano mensilmente per condividere iniziative e talvolta progettarne insieme. C’è stato persino un incremento di forze e di sinergie perché, solo da inizio anno, sono arrivati tre nuovi gruppi: i neo costituiti Arcigay Carpi e Unicum, e la già attiva Casa Tomada, che si sono aggiunti a gruppi storici quali Carpi 2030, Friday For Future, I Giovani Per Carpi, Libera e MangaBeats, frequentatori da anni del Tavolo».

Per quanto riguarda il calendario, dopo l’incontro-proiezione di ieri sera al parco Berlinguer per presentare una guida illustrata sulla cultura “queer”, e l’ultimo appuntamento, oggi, del laboratorio grafico-pittorico per ragazzi, ecco le prossime iniziative:

mercoledì 14 luglio – Spazio Giovani Mac’é!, dalle 18:30 alle 20:30: “Cosa, come e con chi: le fondamenta dei progetti sostenibili”, incontro gratuito sulla facilitazione dei gruppi: accesso libero (organizza La Prossima Cultura in collaborazione con Tavolo Vez e Mac’é!);

lunedì 19 luglio – Parrocchia di Quartirolo, ore 21:00: “Economia pulita e corrotta”, il commercialista modenese Stefano Zanardi, tesoriere di Libera, viene intervistato da Ettore Tazzioli, direttore di TRC (organizzano Libera e parrocchia Madonna della Neve);

dal 19 al 24 luglio, Campo di impegno e formazione a Limbardi (Vibo Valentia), organizzato da Libera con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Casa del volontariato (iscrizioni entro il 15 luglio: presidio.carpi@libera.it);

fino a settembre, in diverse sedi (Mac’é!, Ekidna, Space City e Ariston), prosegue “Cine Beats”, cineforum sull’animazione organizzato da MangaBeats con vari partner, ingresso libero, info sui social @MangaBeats;

Infine saranno messe on line le prime videoclip realizzate da Unicum nell’ambito del progetto “Malattie Umane”, sul tema della depressione e del panico.