“Su Euro 2020 annunceremo presto un’altra sorpresa, dopo la vittoria della Nazionale italiana. Un’azienda come la nostra non può non preparare qualcosa di speciale dopo un successo del genere”. Lo assicurano, parlando alla ‘Dire’, dal gruppo editoriale Panini, nella sede centrale di Modena, dove si sta lavorando dunque a un nuovo prodotto editoriale in scia al boom della squadra di Roberto Mancini.

In vista dell’Europeo, partito l’11 giugno scorso, l’azienda ha lanciato già una collezione di card rigide, poi una serie di figurine adesive ‘classiche’ a distribuzione Ue ma anche, infine, un cofanetto di instant card, per celebrare in tempo reale o quasi i gol, le foto di squadra e i momenti più significativi della competizione conclusasi domenica sera, tra cui non mancano gli scatti di Giorgio Chiellini e compagni con in mano la coppa del torneo.

fonte «Agenzia DIRE»