Progressivo aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale in estensione al resto della regione. Piogge e/o temporali sparsi più probabili ed intensi sulle aree appenniniche e sulle pianure del settore settentrionale della regione. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni dalla tarda serata. Temperature in lieve diminuzione le minime intorno ai 21/23 gradi in pianura, lievementi superiori lungo la costa. Massime in diminuzione comprese tra 32 e 34 gradi. Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali con temporanei rinforzi, in particolare sulle aree del crinale appenninico. A prevalente regime di brezza sulla costa, tendenti però a disporsi da sud-ovest, dalla serata, sul settore centro-orientale della regione. Mare mosso.

(Arpae)