Il Sindaco di Calderara di Reno Giampiero Falzone interviene sulla mancata adesione degli over 60 agli open day allestiti dall’Ausl per il 13 luglio. Il primo cittadino annuncia al contempo la decisione presa insieme all’Ausl di far svolgere ugualmente le due serate di somministrazione del vaccino Johnson&Johnson, una delle quali nell’hub di via Garibaldi presso il centro sportivo Pederzini.

«La prima sensazione che provo, di fronte ad un numero così esiguo di adesioni all’open day del 13 luglio – afferma il Sindaco -, è un forte dispiacere nei confronti di chi, in modo civile e con rispetto di sé e degli altri, si è finora sottoposto alla vaccinazione. Perché se la situazione dovesse peggiorare, il rischio è che gli sforzi di questa percentuale di popolazione, pur alta ma non sufficiente forse a contrastare una nuova ondata del virus, siano vani.

Da sindaco di Calderara di Reno, una città con un numero di vaccinati tra i più alti della Città Metropolitana, e dove quindi c’è stata una presa di coscienza, dico che non deve bastare: gli appena 13 prenotati su un totale di 250 vaccini disponibili sono un’occasione persa, non solo per gli over 60 cui in questo caso sono destinati, ma per la comunità tutta che in questo modo compie un passo indietro nei confronti del virus.

È necessario che chi oggi non coglie questa occasione capisca che rema contro il ritorno completo alla normalità. Ci si deve rendere conto che un mancato vaccino potrebbe nuocere a se stessi, anzitutto, ma anche agli altri, alla comunità che tanto ha fatto in questo anno e mezzo di battaglia contro il Covid. L’ho sempre detto, lo ripeto ancora: il virus non è stato debellato, un passetto alla volta ci stavamo riuscendo ma se non ci vacciniamo tutti l’obiettivo si riallontana. Non ho mai arretrato come Sindaco, non lo abbiamo mai fatto come Amministrazione in questi mesi di appelli, di sostegno, di solidarietà. E non lo faremo certo ora: per questo, in perfetto accordo con l’Ausl di Bologna, abbiamo deciso che anche l’hub del Pederzini, al pari di quello dell’autostazione, domani ospiterà l’open day come da programma. È una questione di rispetto che dobbiamo ai cittadini che si sono prenotati. Peccato perché, ripeto, si tratta di una grande occasione persa».