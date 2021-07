Domenica importantissima per lo Sporting Club Sassuolo. Nella gara di ritorno dei play off promozione, la squadra maschile del sodalizio sassolese sarà impegnata in trasferta sui campi del CT Davis 76 di Viterbo.

I sassolesi, forti del vantaggio accumulato nella gara di andata (6 a 0) dovranno cercare in tutti i modi di portare a casa quel punto fondamentale che permetterebbe loro di agguantare la promozione in B1.

Gli incontri inizieranno alle ore 10 e potranno essere seguiti in diretta con il live score messo a disposizione dalla Federtennis sul proprio sito istituzionale.