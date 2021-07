Anche per il 2021 l’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro ha deciso di sostenere le imprese commerciali e di servizio cittadine colpite dal Covid-19, un aiuto tangibile a chi è andato in difficoltà a causa della pandemia.

Sono stati messi a disposizione 50 mila euro a fondo perduto, a favore delle imprese commerciali e di servizio che hanno subito una riduzione del fatturato maggiore o pari al 25 per cento nel periodo tra il 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020. In accordo con le rappresentanze di categoria, si è deciso di diminuire la soglia del mancato fatturato dal 30 per cento, così come indicato dai Dpcm governativi, al 25 per cento. Domande a partire dallo scorso 7 luglio 2021. Tutte le informazioni sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net).